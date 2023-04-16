Резников рассказал, когда уйдет в отставку

Министр обороны Алексей Резников. Фото: Facebook/Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, когда уйдет в отставку. По его словам, это произойдет сразу после победы.

Об этом он рассказал в интервью La Razon.

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Резников уйдет в отставку

По словам Резникова, это его мечта уйти в отставку. Тем более его жены. По словам министра, жена плакала, когда его назначили министром.

"Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", — сказал Резников.

Напомним, что ранее Алексей Резников сказал, что потери украинской стороны в войне существенно ниже, чем у российских войск, и в целом меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельного немецкого политика сыграла свою роль и в снабжении оружием Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии.