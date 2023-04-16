Резников рассказал, когда уйдет в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, когда уйдет в отставку. По его словам, это произойдет сразу после победы.
Об этом он рассказал в интервью La Razon.
Резников уйдет в отставку
По словам Резникова, это его мечта уйти в отставку. Тем более его жены. По словам министра, жена плакала, когда его назначили министром.
"Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", — сказал Резников.
Напомним, что ранее Алексей Резников сказал, что потери украинской стороны в войне существенно ниже, чем у российских войск, и в целом меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.
Также министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельного немецкого политика сыграла свою роль и в снабжении оружием Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии.