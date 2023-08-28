Резніков розповів, коли Україна розпочне використовувати винищувачі F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Global Look Press

Україна може розпочати винищувачі F-16 на полі бою вже навесні 2024 року. Це разом з часом на підготовку пілотів та інфраструктури.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Bild.

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Резніков розповів, що поява F-16 на фронті може відбутися навесні наступного року, тому що пілоти, інженери та техніки вже розпочали підготовку.

Він наголосив, що перед тим, як використовувати літаки на всю силу, в Україні потрібно підготувати інфраструктуру.

"Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", — спрогнозував міністр оборони.

Резніков впевнений, що поява винищувачів в Україні значно змінить "змінити правила гри" у війні, оскільки наразі перевагу в небі має РФ.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.