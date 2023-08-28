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Резніков розповів, коли Україна розпочне використовувати винищувачі F-16

28 серпня 2023 12:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков розповів, коли Україна розпочне використовувати винищувачі F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Global Look Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна може розпочати винищувачі F-16 на полі бою вже навесні 2024 року. Це разом з часом на підготовку пілотів та інфраструктури.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Bild.

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Резніков розповів, що поява  F-16 на фронті може відбутися навесні наступного року, тому що пілоти, інженери та техніки вже розпочали підготовку. 

Він наголосив, що перед тим, як використовувати літаки на всю силу, в Україні потрібно підготувати інфраструктуру. 

"Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", — спрогнозував міністр оборони.

Резніков впевнений, що поява винищувачів в Україні значно змінить "змінити правила гри" у війні, оскільки наразі перевагу в небі має РФ. 

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", — наголосив він. 

Нагадаємо, нещодавно данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.

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