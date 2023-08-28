Резников рассказал, когда Украина начнет использовать истребители F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Global Look Press

Украина может начать истребители F-16 на поле боя весной 2024 года. Это вместе со временем на подготовку пилотов и инфраструктуры.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild.

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Резников рассказал, что появление F-16 на фронте может произойти весной следующего года, потому что пилоты, инженеры и техники уже приступили к подготовке.

Он подчеркнул, что перед тем, как использовать самолеты во всю силу, в Украине нужно подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может, и немного больше", — спрогнозировал министр обороны.

Резников уверен, что появление истребителей в Украине значительно изменит "изменить правила игры" в войне, поскольку сейчас преимущество в небе РФ.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом", — подчеркнул он.

Напомним, недавно датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время у страны есть условие.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.