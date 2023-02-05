Резніков вперше прокоментував чутки про відставку та розповів про наступ росії

На цьому тижні міністр оборони України Олексій Резніков може втрати свій пост

Міністр оборони України Олексій Резніков, який за чутками, вже цього тижня може втратити свою посаду, дав велику прес-конфренецію для ЗМІ.

Новини.LIVE зібрали головні заяви.

Про новий наступ росії

За останні 5 місяців вони (росіяни) змінили тактику, особливо на сході, і малими штурмовими групами тиснуть на нашу лінію оборони, не зберігаючи життя своїх. Наші сили оборони тримаються і не дають їм можливості прорвати лінію оборони.

Стосовно інформації про новий напад із тг-каналів. Дуже важливо слухати Генеральний штаб і його офіційні позиції. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні угрупування, наш Генштаб це теж знатиме. І коли вам кажуть про Харків, Суми, Чернігів — візьміть карту, подивіться, що там немає ударних угрупувань.

Це не означає, що вони там не з’являться. Але я всіх закликаю до критичного мислення і не піддаватися панічним вкидам.

Проте можливий наступ росіян ми очікуємо в лютому, з точки зору символізму. З військової точки зору це нелогічно, але вони це роблять. Торік вони теж, не створивши ударних угрупувань, поперлися і нарвалися.

Не вся західна зброя встигне приїхати до того часу, але ми готові. У нас створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар.

Про новий наступ на Київ

Захопити Київ — це мрія ворога. Вони думають, що тоді країна впаде. Найближче місце — із Білорусі. Але станом на сьогодні на території білорусі ми не бачимо сформованих ударних угрупувань, спроможних піти на Київ. За нашими оцінками, на білоруських полігонах перебуває десь 12 тисяч російських вояків.

Я вже не кажу про те, що захопити Київ у принципі неможливо. Це велика агломерація, 4 мільйони населення. Кожен будинок — укріплення та захист. Вони маленький Бахмут атакують п'ять місяців.

Що міг зробити Захід, аби попередити війну росії в Україні

Коли торік в листопаді Захід казав нам, що вторгнення неминуче, ми просили впровадити санкції і надати нам зброю. А нам відповіли: "Ні, ми вам дамо зброю, коли нападуть, і тоді введемо санкції".

Вони напали — нам поступово почали давати зброю і вводити санкції. Для мене ці рішення із запізненням. Цієї війни можна було б уникнути, якби зупинили "Північний потік-2", обрізали доступ до системи SWIFT, заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, перестали купувати газ, заблокували активи російських олігархів. Зрештою, Захід все одно це зробив.

Про застосування західної зброї

Ми також завжди запевняємо наших партнерів про те, що беремо на себе зобовʼязання не застосовувати західну зброю по території рф, а лише на тимчасово окупованих українських землях з метою їх деокупації.

Тепер наші партнери чують нас, що нам необхідна авіаційна платформа для захисту неба. Це теж складова протиповітряної та протиракетної оборони. Це можуть бути F-16 або інші літаки.

На тимчасово окупованих територіях є декілька сотень важливих для нас цілей — склади, пункти управління тощо. Ми щоразу пояснюємо це партнерам і коли чуємо заяви про "черговий рівень ескалації", то на який ще рівень вони чекають після Бучі, Ірпеня, Купʼянська?

Ось вам ще одна історія із Чернігівщини. До мертвого тіла матері орки прикрутили скотчем живе немовля. Український солдат намагався звільнити дитину, і в цей момент вибухнула граната, яку вони просунули поміж мамою і немовлям. Який ще рівень ескалації потрібен після цього?

Про грошове забезпечення військових

Ми підняли рівень грошового забезпечення для всього сектору безпеки сил та оборони. Якщо раніше стрілець, а це найменша позиція, отримував 13 тисяч, то тепер це 20 тисяч. Додаткові виплати як стимулючий фактор в розмірі 100 і 30 тисяч — залишені. Єдине, що відбулося, — уточнення, хто саме має отримувати саме ці гроші. Вони були задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту і, ризикуючи своїм життям, веде вогонь. Тобто ті, хто на передовій. Вони всі будуть отримувати по 100 тисяч гривень, як це і було. Але тепер це вже буде 100 тисяч плюс 20.

Ті, хто забезпечують бойове завдання трохи далі лінії фронту, будуть продовжувати отримувати 30 тисяч. Наприклад, той самий стрілок буде мати 30 плюс 20 тисяч гривень.

Ті, хто несуть службу на блокпосту (будь-де в країні), теж отримуватить по 30 тисяч гривень, залежно від відпрацьованих днів.

Якщо ви в тилу, не на блокпосту та бойовому чергуванні, несете службу в казармі — отримуєте 20 тисяч.

Про масштабні ракетні удари

У росіян є три завдання: виснажити нашу ППО з метою послаблення нашої спроможності стримати їх можливий наступ. Адже панування у повітрі — важлива складова для успішного наступу.

Друга мета — занурення України в темряву, холод та морок, що, на думку ворога, могло би послабити дух українців. І третє завдання на цьому фоні — примусити нас сісти на стіл перемовин на їхніх умовах. Ось така стратегія у ворога.

Але завдяки партнерам ми вирівнюємо нашу ППО, де мали виснаження. Проте ракет і самих систем нам потрібно більше, щоби ми могли тримати наше повітря, і ми будемо їх отримувати.

У росіян теж зменшується спроможність щодо нанесення ракетних ударів. На початку атак вони випускали по 90, 80, 70 ракет, а зараз вже 50. Проте в рф досі виготовляють їх, однак ця спроможність значно менша. Пішли в хід свіжі ракети, буквально з лінії. Хоча ще на початку стріляли із запасів 19й90-х, 2000-х років.

Про відставку із поста міністра оборони

Різні чутки лунають. Моя відповідь дуже проста: ні один чиновник не вічний у кріслі, тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони чи не бути приймає одна людина — верховний головнокомандувач. Це президент України Володимир Зеленський. Тому тільки за його рішенням я буду приймати ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що він мені запропонує. Я в команді і буду робити все для нашої перемоги. Мій фах юриста дає мені можливість знати, що я точно знайду собі проєкт, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще й покарати військово-політичне керівництво рф.

Коли я став міністром оборони, моя дружина плакала. Їй було страшно, і це ще не було вторгнення. Той рівень стресу, який я пережив за цей рік, виміряти важко. Мені ні за що не соромно, моя совість — чиста абсолютно. Слово "змирився" — не про мене. Я переможець.