Резников впервые прокомментировал слухи об отставке и рассказал о наступлении России

На этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников может утратить свой пост

Министр обороны Украины Алексей Резников, который по слухам, уже на этой неделе может потерять свой пост, дал большую пресс-конфренецию для СМИ.

Новини.LIVE собрали главные заявления.

О новом наступлении россии

За последние пять месяцев они (россияне) сменили тактику, особенно на востоке, и малыми штурмовыми группами давят на нашу линию обороны, не сохраняя жизнь своих солдат. Наши силы обороны держатся и не позволяют им прорвать ее.

Что касается информации о новом нападении из ТГ-каналов. Очень важно слушать Генеральный штаб и его официальные позиции. Когда будет ясно, что они сформировали ударные группировки, наш Генштаб это тоже узнает. И когда вам говорят о Харькове, Сумах, Чернигове — возьмите карту, посмотрите, что там нет ударных группировок.

Это не значит, что они там не появятся. Но я всех призываю к критическому мышлению и не поддаваться паническим вбросам.

Однако возможное наступление россиян мы ожидаем в феврале с точки зрения символизма. С военной точки зрения это нелогично, но они это делают. В прошлом году они тоже, не создав ударных группировок, поперлись и нарвались.

Не все западное оружие успеет приехать к тому времени, но мы готовы. У нас созданы ресурсы и резервы, которыми мы можем стабилизировать и держать удар.

О новом наступлении на Киев

Захватить Киев —это мечта врага. Они думают, что тогда страна падет. Ближайшее место — из Беларуси. Но на сегодняшний день на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных пойти на Киев. По нашим оценкам, на белорусских полигонах находится около 12 тысяч российских солдат.

Я уж не говорю о том, что захватить Киев в принципе невозможно. Это большая агломерация, 4 миллиона населения. Каждый дом — укрепление и защита. Они маленький Бахмут атакуют пять месяцев.

Что мог сделать Запад, чтобы предупредить войну россии в Украине

Когда в ноябре прошлого года Запад говорил нам, что вторжение неизбежно, мы просили включить санкции и предоставить нам оружие. А нам ответили: "Нет, мы вам дадим оружие, когда нападут, и тогда введем санкции".

Они напали — нам постепенно начали давать оружие и вводить санкции. Для меня эти решения с опозданием. Этой войны можно было избежать, если бы остановили "Северный поток-2", обрезали доступ к системе SWIFT, запретили вхождение российских кораблей в международные порты, перестали покупать газ, заблокировали активы российских олигархов. В конце концов, Запад все равно это сделал.

О применении западного оружия

Мы также всегда уверяем наших партнеров о том, что обязуемся не применять западное оружие по территории россии, а только на временно оккупированных украинских землях с целью их деоккупации.

Теперь наши партнеры слышат, что нам необходима авиационная платформа для защиты неба. Это тоже составляющая противовоздушной и противоракетной обороны. Это могут быть F-16 или другие самолеты.

На временно оккупированных территориях есть несколько сотен важных для нас целей — склады, пункты управления и и т.д. Мы каждый раз объясняем это партнерам и когда слышим заявления об "очередном уровне эскалации", то какой еще уровень они ждут после Бучи, Ирпеня, Купянска?

Вот вам еще одна история из Чернигова. К мертвому телу матери орки прикрутили скотчем живого младенца. Украинский солдат пытался освободить ребенка, и в этот момент взорвалась граната, которую они засунули между мамой и младенцем. Какой уровень эскалации нужен после этого?

О денежном обеспечении военных

Мы подняли уровень денежного обеспечения для всего сектора безопасности сил и обороны. Если раньше стрелок, а это самая маленькая позиция, получал 13 тысяч, то теперь это 20 тысяч. Дополнительные выплаты как стимулирующий фактор в размере 100 и 30 тысяч оставлены. Единственное, что произошло — уточнение, кто именно должен получать эти деньги. Они были задуманы для тех, кто находится на линии контакта и, рискуя своей жизнью, ведет огонь. То есть те, кто на передовой. Они все будут получать по 100 тысяч гривен, как это было. Но сейчас это уже будет 100 тысяч плюс 20.

Те, кто обеспечивают боевую задачу чуть дальше линии фронта, будут продолжать получать 30 тысяч. Например, тот же стрелок будет иметь 30 плюс 20 тысяч гривен.

Те, кто несут службу на блокпосту (в целом по стране), тоже получит по 30 тысяч гривен, в зависимости от отработанных дней.

Если вы в тылу, не на блокпосту и боевом дежурстве, несете службу в казарме — получаете 20 тысяч.

О масштабных ракетных ударах

У россиян есть три задачи: измотать нашу ПВО с целью ослабления нашей способности сдержать их возможное наступление. Ведь господство в воздухе — важная составляющая для успешного наступления.

Вторая цель — погружение Украины в темноту, холод и мрак, что, по мнению врага, могло бы ослабить дух украинцев. И третья задача на этом фоне заставить нас сесть на стол переговоров сейчас на их условиях. Вот такая стратегия у врага.

Но благодаря нашим партнерам мы выравниваем нашу ПВО, где у нас было истощение. Однако ракет и самих систем нужно больше, чтобы мы могли удерживать наш воздух, и мы будем их получать.

У россиян тоже уменьшается способность по нанесению ракетных ударов. В начале атак они выпускали по 90, 80, 70 ракет, а сейчас уже 50. Однако они все еще производят их, но эта способность значительно меньше. Пошли в ход свежие ракеты буквально с линии. Хотя еще в начале стреляли из запасов 1990-х, 2000-х годов.

Об отставке с поста министра обороны

Разные слухи ходят. Мой ответ очень прост: ни один чиновник не вечен в кресле, поэтому будь готов в любой момент, что этот этап завершится. Решение быть министром обороны принимает один человек — верховный главнокомандующий. Это президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому только по его решению я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что он мне предложит. Я в команде и буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста дает мне возможность знать, что я точно найду себе проект, который позволит нам не просто победить в этой войне, а еще наказать военно-политическое руководство россии.

Когда я стал министром обороны, моя жена плакала. Ей было страшно, и это еще не было вторжение. Тот уровень стресса, который я пережил за этот год, измерить трудно. Мне ни за что не стыдно, моя совесть чиста абсолютно. Слово "смирился" — не обо мне. Я победитель.