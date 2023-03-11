Резніков розповів, скільки ракет випустили окупанти по Україні з початку вторгнення рф

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом. Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення рф окупанти випустили по Україні 821 крилату та балістичну ракети.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів", — наголосив Резніков.

Міністр оборони Норвегії повідомив про ухвалення рішення виділяти 7,5 млрд доларів на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму вже подано на затвердження парламенту. Бйорн Арільд Грам розповів, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

"Норвегія приєдналася до широкої міжнародної "танкової коаліції" для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні. Також допомагаємо із посиленням ППО. Ми передали комплекси короткої дальності "Містраль" і зробили внесок у роботу по системі середньої дальності NASAMS. Продовжимо далі бути разом з Україною і підтримувати вас на вашому шляху", — додав Грам.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Глава держави подякував йому за підтримку з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також ми писали, що Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Це стало відомо після зустрічі Бйорна Арільда Грама з Володимиром Зеленським.