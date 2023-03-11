Резников рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине с начала вторжения рф
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом. Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения рф оккупанты выпустили по Украине 821 крылатую и баллистическую ракеты.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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"По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохраненных зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней", — подчеркнул Резников.
Министр обороны Норвегии сообщил о принятии решения выделять 7,5 млрд долларов на помощь Украине в течение следующих пяти лет. Соответствующая программа уже подана на утверждение парламента. Бьорн Арильд Грамм рассказал, что Норвегия планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты в системы зенитных ракетных комплексов NASAMS.
"Норвегия присоединилась к широкой международной "танковой коалиции" для того, чтобы помочь Украине с основным боевым танком. Уже идет подготовка личного состава и в ближайшее время первые танки будут в Украине. Также помогаем с усилением ПВО. Мы передали комплексы короткой дальности "Мистраль" и внесли вклад в работу по системе средней дальности NASAMS. Продолжим дальше быть вместе с Украиной и поддерживать вас на вашем пути", — добавил Грамм.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Глава государства поблагодарил его за поддержку с начала полномасштабного вторжения в рф.
Также мы писали, что Норвегия вместе с Соединенными Штатами Америки передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Это стало известно после встречи Бьорна Арильда Грамма с Владимиром Зеленским.