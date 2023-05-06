Резніков в інтерв'ю Комарову розповів, як українська делегація літала на переговори в Білорусь

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає під час презентації defense tech кластеру BRAVE1. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Рік. За кадром" Дмитру Комарову.

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"Це був треш!"

Міністр оборони зазначив, що не знав як мати успіх у перемовинах, "якщо ненавидиш протилежну сторону".

"Я розумію, що ти маєш прийти сісти, потиснути руку протокольно і не гарчати. Якщо ти цього не зможеш зробити, то інакше не їдь на ці перемовини", — розповів Резніков.

Він додав, що все це мало відбуватися на території Білорусі, якій вони не вірили. Адже їх могли взяти в заручники чи підлаштувати інцидент.

Міністр розповів, що перед переговорами Росія запропонувала влаштувати "коридор" через окуповані території й провести українську делегацію ним. Однак Україна відмовилася.

"Ми скомунікували з польськими колегами, і польські колеги підтримали нас. Ми добралися в Польщу, а там гелікоптерами країни НАТО BlackHawk перелетіли на територію Білорусі. Там сіли, і вже звідти долітали білоруським гелікоптером. Я думаю що це вперше гелікоптери країни НАТО сідали на білоруську землю... Холодно, зима, праворуч і ліворуч відчинені двері, пілоти в шоломах, все серйозно, з автоматами… Злітають два гелікоптери, я знімаю гелікоптер, який попереду летить із членами нашої делегації. Я думаю, невже ми будем летіти в цьому морозі? Пледики дали, але потім зачинили ці вікна, вже не так дуло. Це такий треш, серйозно", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, що 5 травня Олексій Резніков заявив, що немає альтернативи членству України в НАТО. Він озвучив пункти, які сподівається будуть в рішенні Вільнюського саміту.