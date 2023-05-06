Резников в интервью Комарову рассказал, как украинская делегация летала на переговоры в Белоруссию

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает на презентации defense tech кластера BRAVE1. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как украинская делегация летела на переговоры с Россией в Белоруссию в начале полномасштабного вторжения. По его словам, самым сложным решением было согласиться ехать на эти переговоры.

Об этом Резников рассказал в интервью "Год. За кадром" Дмитрию Комарову.

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"Это был трэш!"

Министр обороны отметил, что не знал как преуспевать в переговорах, "если ненавидишь противоположную сторону".

"Я понимаю, что ты должен прийти сесть, пожать руку протокольно и не рычать. Если ты этого не сможешь сделать, то иначе не поезжай на эти переговоры", — рассказал Резников.

Он добавил, что все это должно было происходить на территории Беларуси, которой они не верили. Их ведь могли взять в заложники или подстроить инцидент.

Министр рассказал, что перед переговорами Россия предложила устроить коридор через оккупированные территории и провести украинскую делегацию им. Однако Украина отказалась.

"Мы общались с польскими коллегами, и польские коллеги поддержали нас. Мы добрались в Польшу, а там вертолетами страны НАТО BlackHawk перелетели на территорию Беларуси. Там сели, и уже оттуда долетали белорусским вертолетом. Я думаю что это впервые вертолеты страны НАТО сели на белорусскую землю... Холодно, зима, справа и слева открытая дверь, пилоты в шлемах, все серьезно, с автоматами... Взлетают два вертолета, я снимаю вертолет, который впереди летит с членами нашей делегации... Я думаю, неужели мы будем лететь в этом морозе? Пледики дали, но потом закрыли эти окна, уже не так дуло. Это такой трэш, серьезно", — отметил Резников.

Напомним, что 5 мая Алексей Резников заявил, что нет альтернативы членству Украины в НАТО. Он озвучил пункты, которые надеются будут в решении Вильнюсского саммита.