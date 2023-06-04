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Резніков відхилив мирний план Індонезії й назвав його схожим на російський

4 червня 2023 10:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Резніков відхилив мирний план Індонезії й назвав його схожим на російський
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Міноборони України Олексій Резніков назвав мирний план Індонезії схожим на російський. Пропозиція включала припинення військових дій та проведення референдумів на півдні та сході України.

Свою позицію Резніков виклав на сінгапурському безпековому форумі "Шангрі-Ла Діалог", пише SCMP.

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Голова українського оборонного відомства схарактеризував цю ініціативу як "незвичайний план", обговорення якого з ним не проводилося.

"Це звучить як план Росії, а не плану Індонезії", — додав він.

Міністр також підкреслив, що є безліч світових лідерів, які готові посередництво у мирних переговорах, але для України зараз важливіша зброя, щоб завершити війну.

У своєму виступі Резніков висловив припущення, що Китай, маючи велику вагу на міжнародній арені, міг би переконати Росію припинити військові дії.

Нагадаємо, що глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Вони обговорили майбутній пакет допомоги з безпеки.

Міністри обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Резніков повідомив, що черговий пакет допомоги буде оголошений урядом Австралії вже у липні.

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