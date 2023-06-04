Резников отклонил мирный план Индонезии и назвал его похожим на российский
Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал мирный план Индонезии похожим на российский. Предложение включало прекращение военных действий и проведение референдумов на юге и востоке Украины.
Свою позицию Резников изложил на сингапурском безопасностном форуме "Шангри-Ла Диалог", пишет SCMP.
Мирный план Индонезии и ответ Резникова
Глава украинского оборонного ведомства охарактеризовал эту инициативу как "необычный план", обсуждение которого с ним не проводилось.
"Это звучит как план России, а не плана Индонезии", — добавил он
Министр также подчеркнул, что есть множество мировых лидеров, которые готовы посредничать в мирных переговорах, но для Украины сейчас важнее оружие, чтобы завершить войну.
В своем выступлении Резников выразил предположение, что Китай, обладая большим весом на международной арене, мог бы убедить Россию прекратить военные действия.
Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Они обсудили будущий пакет помощи по безопасности.
Министры обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Резников сообщил, что очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии уже в июле.