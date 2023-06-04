Резников отклонил мирный план Индонезии и назвал его похожим на российский

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Новини.LIVE

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал мирный план Индонезии похожим на российский. Предложение включало прекращение военных действий и проведение референдумов на юге и востоке Украины.

Свою позицию Резников изложил на сингапурском безопасностном форуме "Шангри-Ла Диалог", пишет SCMP.

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Глава украинского оборонного ведомства охарактеризовал эту инициативу как "необычный план", обсуждение которого с ним не проводилось.

"Это звучит как план России, а не плана Индонезии", — добавил он

Министр также подчеркнул, что есть множество мировых лидеров, которые готовы посредничать в мирных переговорах, но для Украины сейчас важнее оружие, чтобы завершить войну.

В своем выступлении Резников выразил предположение, что Китай, обладая большим весом на международной арене, мог бы убедить Россию прекратить военные действия.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Они обсудили будущий пакет помощи по безопасности.

Министры обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Резников сообщил, что очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии уже в июле.