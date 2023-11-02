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РФ готує нові підрозділи Росгвардії для відправки на ТОТ — що задумали окупанти

2 листопада 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ готує нові підрозділи Росгвардії для відправки на ТОТ — що задумали окупанти
Російська національна гвардія в повному екіпіруванні. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог формує нові підрозділи Росгвардії, щоб відправити їх на тимчасово окуповані українські території. Там їхнім головним завданням буде проведення "контрдиверсійних заходів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер" та новобранці. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що зі слів місцевих, новобранці почнуть прибувати з 3 листопада з метою бойового навчання та формування нових підрозділів. 

"Основне завдання цих підрозділів протидиверсійні заходи на ТОТ України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, що Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера" до загонів чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Вони вже ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту в Україні.

Також ми писали, що Росія відправила три додаткові поліцейські загони на тимчасово окуповані території Донецької області. Відомо, з якою метою вони прибули в Україну.

Додамо, що російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Стало відомо, кого саме так прагнуть відшукати росіяни. 

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