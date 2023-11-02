РФ готує нові підрозділи Росгвардії для відправки на ТОТ — що задумали окупанти

Російська національна гвардія в повному екіпіруванні. Фото: росЗМІ

Ворог формує нові підрозділи Росгвардії, щоб відправити їх на тимчасово окуповані українські території. Там їхнім головним завданням буде проведення "контрдиверсійних заходів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер" та новобранці. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що зі слів місцевих, новобранці почнуть прибувати з 3 листопада з метою бойового навчання та формування нових підрозділів.

"Основне завдання цих підрозділів протидиверсійні заходи на ТОТ України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, що Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера" до загонів чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Вони вже ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту в Україні.

Також ми писали, що Росія відправила три додаткові поліцейські загони на тимчасово окуповані території Донецької області. Відомо, з якою метою вони прибули в Україну.

Додамо, що російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Стало відомо, кого саме так прагнуть відшукати росіяни.