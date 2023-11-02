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РФ готовит новые подразделения Росгвардии для отправки на ВОТ — что задумали оккупанты

2 ноября 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ готовит новые подразделения Росгвардии для отправки на ВОТ — что задумали оккупанты
Российская национальная гвардия в полной экипировке. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг формирует новые подразделения Росгвардии, чтобы отправить их на временно оккупированные украинские территории. Там их главной задачей будет проведение "контрдиверсионных мер".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже ЧВК "Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что, по словам местных, новобранцы начнут прибывать с 3 ноября с целью боевого обучения и формирования новых подразделений.

"Основная задача этих подразделений противодиверсионные меры на ВОТ Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях", — добавили в ЦНС.

Напомним, что Росгвардия вербует бывших бойцов "Вагнера" в отряды чеченского спецподразделения "Ахмат". Они уже ведут боевые действия на нескольких участках фронта Украины.

Также мы писали, что Россия отправила три дополнительных полицейских отряда на временно оккупированные территории Донецкой области. Известно, с какой целью они прибыли в Украину.

Добавим, что российские захватчики проверяют украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Стало известно, кого именно так стремятся найти россияне.

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