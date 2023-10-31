РФ готується до "м'яних штурмів" — в ISW розповіли, яка ситуація в Авдіївці

Окупанти слухають накази. Фото: росЗМІ

Армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 30 жовтня заявив, що російські війська готуються до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки та готують штурмові підрозділи "Шторм-Z" до майбутніх штурмів без обладнання. Російський мілблогер, який, як повідомляється, служить на Авдіївському напрямку, пояснив, що "м’ясні штурми" — це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки, щоб придушити українські вогневі позиції.

Російські мілблогери також кажуть, що коли два російські полки пліч-о-пліч ведуть "м'ясо-штурм", шов між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак. Окрім того, штурмові загони "Шторм-Z" на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу. Мілблогер розкритикував погану підготовку російських військових підрозділів "Шторм-Z" і небажання вищого складу враховувати пропозиції командирів цих підрозділів при поставленні їм бойових завдань. Також мілблогер зазначив, що підрозділи "Шторм-Z" часто вводяться в бій перед проведенням розвідки або встановленням зв’язку з сусідніми підрозділами і зазвичай намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до більших втрат.

Обидва мілблогери відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один із них заявив, що ці фактори сприяють тому, що одиниці "Шторму-Z" перетворюються на "сміття" ще до досягнення будь-яких значних результатів.

Нагадаємо, нещодавно речник Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що наступ російських загарбників під Авдіївкою коштував ворогу величезних втрат. З 10 жовтня тут знайшли свою смерть понад 6 500 російських військових.

Також нещодавно в мережі з'явилися фото з Авдіївки. Російська армія перетворила місто Донецької області на руїни, проте там ще залишаються люди.