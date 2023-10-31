РФ готовится к "мяным штурмам" — в ISW рассказали, какая ситуация в Авдеевке

Оккупанты слушают приказы. Фото: росСМИ

Армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения "Шторм-Z", которые состоят преимущественно из пленных новобранцев, в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 30 октября заявил, что российские войска готовятся к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки и готовят штурмовые подразделения "Шторм-Z" к будущим штурмам без оборудования. Российский милблогер, который, как сообщается, служит на Авдеевском направлении, объяснил, что "мясные штурмы" — это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки, чтобы подавить украинские огневые позиции.

Российские милблогеры также говорят, что когда два российских полка бок о бок ведут "мясо-штурм", шов между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак. Кроме того, штурмовые отряды "Шторм-Z" на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава. Милблогер подверг критике плохую подготовку российских военных подразделений "Шторм-Z" и нежелание высшего состава учитывать предложения командиров этих подразделений при поставлении им боевых задач. Также милблогер отметил, что подразделения "Шторм-Z" часто вводятся в бой перед проведением разведки или установлением связи с соседними подразделениями и обычно пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к большим потерям.

Оба милблогера отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них заявил, что эти факторы способствуют тому, что единицы "Шторма-Z" превращаются в "мусор" еще до достижения каких-либо значительных результатов.

Напомним, недавно спикер Таврического направления Александр Штупун рассказал, что наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 российских военных.

Также недавно в сети появились фото из Авдеевки. Российская армия превратила город Донецкой области в руины, однако там еще остаются люди.