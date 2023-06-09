РФ і Білорусь знову кличуть Україну за стіл переговорів

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: REUTERS

Олександр Лукашенко вкотре кличе Україну до переговорів задля досягнення "миру". На зустрічі з секретарями рад безпеки держав — членів ОДКБ він заявив, що треба домовлятися.

Відео зустрічі оприлюднив у Telegram "Пул Первого".

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Самопроголошений президент Білорусі вважає, Захід схопився за Україну, щоби підім’яти під себе Росію, витерти об неї ноги. Однак, за словами Лукашенка, на коліна ніхто не стане. Тому пропозиція Москви та Мінська не нова — переговори.

"Треба сідати за стіл переговорів. Це позиція і російського президента, це і білоруська позиція з самого початку була. Це я сто відсотків знаю, мабуть, більше, ніж хто-небудь. Тому що часто спілкуємось з президентом Росії. Тому мир і тільки мир", — заявив Лукашенко.

Зауважимо, заклики до переговорів час від часу лунають з Мінська та Москви. Востаннє Лукашенко пропонував Україні сісти за стіл переговорів минулого місяця.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що не збирається захоплювати Калінінградську область, що на території Росії, хоча це було б добре. Він назвав цей регіон своїм.