Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ і Білорусь знову кличуть Україну за стіл переговорів arrow

РФ і Білорусь знову кличуть Україну за стіл переговорів

9 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ і Білорусь знову кличуть Україну за стіл переговорів
Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Олександр Лукашенко вкотре кличе Україну до переговорів задля досягнення "миру". На зустрічі з секретарями рад безпеки держав — членів ОДКБ він заявив, що треба домовлятися.

Відео зустрічі оприлюднив у Telegram "Пул Первого".

Читайте також:

Самопроголошений президент Білорусі вважає, Захід схопився за Україну, щоби підім’яти під себе Росію, витерти об неї ноги. Однак, за словами Лукашенка, на коліна ніхто не стане. Тому пропозиція Москви та Мінська не нова — переговори.

"Треба сідати за стіл переговорів. Це позиція і російського президента, це і білоруська позиція з самого початку була. Це я сто відсотків знаю, мабуть, більше, ніж хто-небудь. Тому що часто спілкуємось з президентом Росії. Тому мир і тільки мир", — заявив Лукашенко.

Зауважимо, заклики до переговорів час від часу лунають з Мінська та Москви. Востаннє Лукашенко пропонував Україні сісти за стіл переговорів минулого місяця. 

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що не збирається захоплювати Калінінградську область, що на території Росії, хоча це було б добре. Він назвав цей регіон своїм.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB