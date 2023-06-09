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РФ и Беларусь снова зовут Украину за стол переговоров

9 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ и Беларусь снова зовут Украину за стол переговоров
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Александр Лукашенко в который раз призывает Украину к переговорам для достижения "мира". На встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ он заявил, что нужно договариваться.

Видео встречи обнародовал в Telegram "Пул Первого".

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Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что Запад схватился за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Однако, по словам Лукашенко, на колени никто не станет. Поэтому предложение Москвы и Минска не новое — переговоры.

"Нужно садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это и белорусская позиция с самого начала была. Это я сто процентов знаю, пожалуй, больше, чем кто-либо. Потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир", — заявил Лукашенко.

Заметим, призывы к переговорам время от времени раздаются из Минска и Москвы. В последний раз Лукашенко предлагал Украине сесть за стол переговоров в прошлом месяце.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что не собирается захватывать Калининградскую область на территории России, хотя это было бы хорошо. Он назвал этот регион своим.

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