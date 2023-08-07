РФ хоче обмежити доступ МАГАТЕ до ЗАЕС, — Енергоатом

Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: inform.zp.ua

Російські війська намагаються обмежити доступ до Запорізької атомної електростанції експертам МАГАТЕ. Зокрема вони виводять військову техніку з однієї зони.

Про це повідомив голова Енергоатому Петро Котін.

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За словами Котіна, вся територія ЗАЕС поділена на зони з блокпостами. Таким чином, росіяни самі вирішують, до яких зон пускати фахівців МАГАТЕ.

Глава Енергоатому додав, що окупанти виводять військову техніку з однієї зони та планують допустити експертів саме туди.

"Сьогодні вони вивели військову техніку з однієї зони і вирішують допустити експертів туди. Там постійно йде така гра, щоб нічого не показувати", — зазначив він.

Нагадаємо, що 3 серпня українські сапери виявили дві російські протипіхотні міни на території ЗАЕС. Це сталося тоді, коли місія МАГАТЕ була на шляху до атомної станції.

Також ми повідомляли, що голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що всі українські працівники на Запорізькій АЕС відмовилися від виконання наказу про переведення у гарячий стан енергоблоку №4. До цього вчинку українці не мають відношення.