РФ хочет ограничить доступ МАГАТЭ к ЗАЭС, — Энергоатом

Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: inform.zp.ua

Российские войска пытаются ограничить доступ к Запорожской атомной электростанции экспертам МАГАТЭ. В частности, они выводят военную технику из одной зоны.

Об этом сообщил глава Энергоатома Петр Котин.

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По словам Котина, вся территория ЗАЭС разделена на зоны с блокпостами. Таким образом, россияне сами решают, в какие зоны пускать специалистов МАГАТЭ.

Глава Энергоатома добавил, что оккупанты выводят военную технику из одной зоны и планируют допустить экспертов именно туда.

"Сегодня они вывели военную технику из одной зоны и решают допустить экспертов туда. Там постоянно идет такая игра, чтобы ничего не показывать", — указал он.

Напомним, что 3 августа украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на территории ЗАЭС. Это произошло тогда, когда миссия МАГАТЭ была на пути к атомной станции.

Также мы сообщали, что председатель Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.