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РФ може перекинути виведені з Нагірного Карабаху війська в Україну — BILD назвав кількість

21 квітня 2024 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ може перекинути виведені з Нагірного Карабаху війська в Україну — BILD назвав кількість
Росія виводить своїх військових із Нагірного Карабаху. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Аналітик з аналізу відкритих даних популярного видання BILD Юліан Рьопке вказав на ймовірність того, що Росія може перекинути свої війська, які вивела з Нагірного Карабаху, на війну в Україну. Солдатів нараховувалось близько 2000 осіб.

Про це BILD повідомляє в Telegram у неділю, 21 квітня.

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Видання зазначає, що цього тижня Росія почала виводити свої війська з Нагірного Карабаху, де вони перебували нібито як "миротворчі сили", адже так їх називає Росія, з осені 2020 року. В регіоні перебувало близько 2000 бійців. Разом із військовою технікою їх транспортують з Азербайджану через кордон до Дагестану.

Експерт BILD Рьопке вказав на "деякі побоювання", що цих військових перекинуть в Україну. На їх озброєнні були десятки нових БТР-82А, а фахівець раніше наголошував, що в росіяни на війні в Україні страждають через дефіцит сучасних БМП і БТР.

Що відомо про війну в Нагірному Карабасі

Нагірний Карабах має важку історію, адже на початку XX ст. став місцем постійних сутичок між Азербайджаном і Вірменією. Пізніше втрутився Радянський Союз, створивши Нагірно-Карабаську автономну область, однак це лише загострило конфлікт. Згодом регіон об'єднався з Вірменською РСР і 1991 року утворив Нагірно-Карабаську республіку, що викликало незадоволення з боку Азербайджану — сутички продовжилися.

Регіон Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном
Регіон Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном. Фото: hromadske

Наприкінці вересня 2020 року війна знову відновилася, в якій Азербайджан завдав поразки Вірменії та карабаським підрозділам. Згідно з новою угодою, Азербайджан отримав контроль над усіма захопленими територіями та частиною самого регіону.

Росія своєю чергою направила туди "миротворців", які мали гарантувати безпеку вірменському населенню Карабаху упродовж п'яти років. З часу першої Карабаської війни 1987-1994 рр. Росія використовувала конфлікт для збереження та посилення свого впливу у Закавказзі. З одного боку вона грала у "миротворця", а з іншого продавала зброю як Вірменії, так і Азербайджану.

Як відомо, 1 січня 2024 року невизнана Республіка Нагірний Карабах припинила своє існування.

Нагадаємо, що початок виведення російських військових із Нагірного Карабаху підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков. Однак подробиць він не розповів.

війна
конфлікт
Україна
військові
війна в Україні
Росія

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