РФ може перекинути виведені з Нагірного Карабаху війська в Україну — BILD назвав кількість
Аналітик з аналізу відкритих даних популярного видання BILD Юліан Рьопке вказав на ймовірність того, що Росія може перекинути свої війська, які вивела з Нагірного Карабаху, на війну в Україну. Солдатів нараховувалось близько 2000 осіб.
Про це BILD повідомляє в Telegram у неділю, 21 квітня.
Росія може перекинути додаткові сили в Україну
Видання зазначає, що цього тижня Росія почала виводити свої війська з Нагірного Карабаху, де вони перебували нібито як "миротворчі сили", адже так їх називає Росія, з осені 2020 року. В регіоні перебувало близько 2000 бійців. Разом із військовою технікою їх транспортують з Азербайджану через кордон до Дагестану.
Експерт BILD Рьопке вказав на "деякі побоювання", що цих військових перекинуть в Україну. На їх озброєнні були десятки нових БТР-82А, а фахівець раніше наголошував, що в росіяни на війні в Україні страждають через дефіцит сучасних БМП і БТР.
Що відомо про війну в Нагірному Карабасі
Нагірний Карабах має важку історію, адже на початку XX ст. став місцем постійних сутичок між Азербайджаном і Вірменією. Пізніше втрутився Радянський Союз, створивши Нагірно-Карабаську автономну область, однак це лише загострило конфлікт. Згодом регіон об'єднався з Вірменською РСР і 1991 року утворив Нагірно-Карабаську республіку, що викликало незадоволення з боку Азербайджану — сутички продовжилися.
Наприкінці вересня 2020 року війна знову відновилася, в якій Азербайджан завдав поразки Вірменії та карабаським підрозділам. Згідно з новою угодою, Азербайджан отримав контроль над усіма захопленими територіями та частиною самого регіону.
Росія своєю чергою направила туди "миротворців", які мали гарантувати безпеку вірменському населенню Карабаху упродовж п'яти років. З часу першої Карабаської війни 1987-1994 рр. Росія використовувала конфлікт для збереження та посилення свого впливу у Закавказзі. З одного боку вона грала у "миротворця", а з іншого продавала зброю як Вірменії, так і Азербайджану.
Як відомо, 1 січня 2024 року невизнана Республіка Нагірний Карабах припинила своє існування.
Нагадаємо, що початок виведення російських військових із Нагірного Карабаху підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков. Однак подробиць він не розповів.
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