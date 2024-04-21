РФ может перебросить выведенные из Нагорного Карабаха войска в Украину — BILD назвал количество

Россия выводит своих военных из Нагорного Карабаха. Фото: росСМИ

Аналитик по анализу открытых данных популярного издания BILD Юлиан Репке указал на вероятность того, что Россия может перебросить свои войска, которые вывела из Нагорного Карабаха, на войну в Украину. Солдат насчитывалось около 2000 человек.

Об этом BILD сообщает в Telegram в воскресенье, 21 апреля.

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Издание отмечает, что на этой неделе Россия начала выводить свои войска из Нагорного Карабаха, где они якобы находились как "миротворческие силы", так их называет Россия, с осени 2020 года. В регионе было около 2000 бойцов. Вместе с военной техникой их транспортируют из Азербайджана через границу в Дагестан.

Эксперт BILD Репке указал на "некоторые опасения", что эти военные будут переброшены в Украину. На их вооружении были десятки новых БТР-82А, а специалист ранее подчеркивал, что россияне на войне в Украине страдают от дефицита современных БМП и БТР.

Что известно о войне в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах имеет трудную историю, ведь в начале XX века стал местом постоянных столкновений между Азербайджаном и Арменией. Позже вмешался Советский Союз, создав Нагорно-Карабасскую автономную область, однако это лишь обострило конфликт. Впоследствии регион объединился с Армянской ССР и в 1991 году образовал Нагорно-Карабасскую республику, что вызвало недовольство со стороны Азербайджана — столкновения продолжились.

Регион Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном. Фото: hromadske

В конце сентября 2020 года война снова возобновилась, в которой Азербайджан нанес поражение Армении и карабахским подразделениям. Согласно новому соглашению, Азербайджан получил контроль над всеми захваченными территориями и частью самого региона.

Россия в свою очередь направила туда "миротворцев", которые должны были обеспечить безопасность армянскому населению Карабаха в течение пяти лет. С момента первой Карабахской войны 1987-1994 гг. Россия использовала конфликт для сохранения и усиления своего влияния в Закавказье. С одной стороны, она играла в "миротворца", а с другой продавала оружие как Армении, так и Азербайджану.

Как известно, 1 января 2024 года непризнанная Республика Нагорный Карабах прекратила свое существование.

Напомним, что начало вывода российских военных из Нагорного Карабаха подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако подробности он не рассказал.