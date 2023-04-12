рф надсилатиме громадянам електронні повістки: внесли поправки до закону

Російські окупанти. Фото: Слово і діло

Ухвалення закону про електронні повістки в росії викликало резонанс не тільки в суспільстві, а й серед чиновників. Документ планують затвердити сьогодні, 12 квітня.

Про це повідомляє The Bell.

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Поправки вирішили не оформлювати в окремий законопроєкт, а щоб скоротити час вставили до давнього законопроєкту, що дозволяє вручати повістки рекомендованим листом.

"Документ лежав у Думі без руху з 2018 року, потім про нього згадали напередодні війни та ухвалили у другому читанні 23 лютого 2022-го. Але після цього знову забули — і лише минулого тижня знову згадали, щоби використати у спецоперації "Електронна повістка", — йдеться в повідомленні.

Для набрання чинності документ має затвердити Рада Федерації та підписати володимир путін, що призначено на сьогодні, 12 квітня.

"Перед голосуванням деякі депутати від КПрф (Комуністична партія рф) висловили своє невдоволення прискореною процедурою ухвалення важливого закону і навіть намагалися вимагати окремого голосування щодо кожної поправки", — зазначає видання.

Проте пізніше всі без винятку депутати КПрф проголосували за законопроєкт.

Нагадаємо, що із 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.