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рф будет присылать гражданам электронные повестки: внесли поправки в закон

12 апреля 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
рф будет присылать гражданам электронные повестки: внесли поправки в закон
Российские оккупанты. Фото: Слово и дело
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Принятие закона об электронных повестках в россии вызвало резонанс не только в обществе, но и среди чиновников. Документ планируется утвердить сегодня, 12 апреля.

Об этом сообщает The Bell.

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Поправки решили не оформлять в отдельный законопроект, а чтобы сократить время, вставили в давний, что позволяет вручать повестки заказным письмом.

"Документ лежал в Думе без движения с 2018 года, затем о нем вспомнили накануне войны и приняли во втором чтении 23 февраля 2022-го. Но после этого снова забыли — и только на прошлой неделе снова вспомнили, чтобы использовать в спецоперации "Электронная повестка", — говорится в сообщении.

Для вступления в силу документ должен утвердить Совет Федерации и подписать владимир путин, что назначено на сегодня, 12 апреля.

"Перед голосованием некоторые депутаты от КПрф (Коммунистическая партия рф) выразили свое недовольство ускоренной процедурой принятия важного закона и даже пытались требовать отдельного голосования по каждой поправке", — отмечает издание.

Однако позже все без исключения депутаты КПрф проголосовали за законопроект.

Напомним, что с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

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