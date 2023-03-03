РФ не може виготовляти літаки А-50 через деградацію промисловості, — розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що росія поки не має можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50. Він зазначив, що хоча було створено близько десяти різних модифікацій таких літаків, здатність росії виробляти нові літаки з подібними завданнями на цей час відсутня через деградацію промисловості.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Літаки А-50

За словами Андрія Юсова, співпраця з рф стає для закордонних постачальників небезпечною і небажаною через загрозу вторинних санкцій. Він також зазначив, що співпраця з путінською росією стає дедалі токсичнішою.

"Росія поки не має можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50, а її промисловість деградувала, що робить виробництво нових літаків неможливим. У зв'язку з цим, співпраця з рф стає все більш небажаною і небезпечною, що змушує закордонних постачальників виявляти обережність і боятися можливих санкцій", — сказав він.

Нагадаємо, що в росії вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД. Інцидент трапився під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську.

Вибух стався на авіаційному заводі ПАТ "ІЛ-Авіастар". Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. Несподівано для росіян сталася розгерметизація, і корпус Іл-76 МД зруйнувався.