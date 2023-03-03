РФ не може виготовляти літаки А-50 через деградацію промисловості, — розвідка
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що росія поки не має можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50. Він зазначив, що хоча було створено близько десяти різних модифікацій таких літаків, здатність росії виробляти нові літаки з подібними завданнями на цей час відсутня через деградацію промисловості.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
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Літаки А-50
За словами Андрія Юсова, співпраця з рф стає для закордонних постачальників небезпечною і небажаною через загрозу вторинних санкцій. Він також зазначив, що співпраця з путінською росією стає дедалі токсичнішою.
"Росія поки не має можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50, а її промисловість деградувала, що робить виробництво нових літаків неможливим. У зв'язку з цим, співпраця з рф стає все більш небажаною і небезпечною, що змушує закордонних постачальників виявляти обережність і боятися можливих санкцій", — сказав він.
Нагадаємо, що в росії вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД. Інцидент трапився під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську.
Вибух стався на авіаційному заводі ПАТ "ІЛ-Авіастар". Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. Несподівано для росіян сталася розгерметизація, і корпус Іл-76 МД зруйнувався.