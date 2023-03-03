РФ не может изготовлять самолеты А-50 из-за деградации промышленности, — разведка
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что рф пока не имеет возможности производить радиолокационные самолеты А-50. Он отметил, что хотя было создано около десяти различных модификаций таких самолетов, способность рф производить новые самолеты с подобными задачами на данный момент отсутствует из-за деградации промышленности.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Самолеты А-50
По словам Андрея Юсова, сотрудничество с рф становится для зарубежных поставщиков опасным и нежелательным из-за угрозы вторичных санкций. Он также отметил, что сотрудничество с путинской россией становится все более токсичным.
"Россия пока не имеет возможности производить радиолокационные самолеты А-50, а ее промышленность деградировала, что делает производство новых самолетов невозможным. В связи с этим, сотрудничество с рф становится все более нежелательным и опасным, что заставляет зарубежных поставщиков проявлять осторожность и бояться возможных санкций", — сказал он.
Напомним, что в россии взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД. Инцидент произошел во время испытаний на авиазаводе в Ульяновске.
Взрыв произошел на авиационном заводе ПАО "ИЛ-Авиастар". Там с помощью воздуха под давлением проводилось испытание фюзеляжа самолета. Неожиданно для россиян произошла разгерметизация и корпус Ил-76 МД разрушился.