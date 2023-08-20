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РФ не зможе досягти успіху у війні проти України, — Боррель

20 серпня 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ не зможе досягти успіху у війні проти України, — Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ не зможе досягти успіху у війні проти України. До того ж не має такої ваги у світі, як у Китаю. Такої думки дотримується глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Про це пише видання El Pais.

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Позиція Борреля щодо російсько-української війни

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Володимир Путін "майже в усьому помилявся", коли вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Особливо коли йдеться про здатність контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", — сказав Боррель.

Також Боррель позитивно оцінює останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії. Особливо зважаючи на присутність там Китаю.

"Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше — згадками про ядерну зброю", — зауважив Боррель.

Нагадаємо, незадовго після самовільного виходу РФ із тристоронньої зернової угоди, Кремль організував зустріч з лідерами країн Африки. Путін всіма силами нагається переконати залежні від українського зерна держави у тому, що продовольча криза виникла через дії США та ЄС. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав дії РФ "цинічною політикою навмисного використання харчових продуктів як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки".

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