РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины, — Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Google

РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины. К тому же у нее нет такого веса в мире, как у Китая. Такого мнения придерживается глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом пишет издание El Pais.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Владимир Путин "почти во всем ошибался", когда решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Особенно когда речь идет о способности контролировать страны Евросоюза через энергетическую зависимость.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так тяжело вести переговоры о мире", — сказал Боррель.

Также Боррель положительно оценивает последние переговоры по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии. Особенно учитывая присутствие там Китая.

"Хотя Китай никогда не скажет прямо, что он уменьшает свою поддержку России или способствует ее явному поражению. Пекин вовсе не устраивает нынешняя ситуация. По меньшей мере, упоминаниями о ядерном оружии", — отметил Боррель.

Напомним, незадолго после самовольного выхода РФ из трехстороннего зернового соглашения Кремль организовал встречу с лидерами стран Африки. Путин всеми силами попытается убедить зависимые от украинского зерна государства в том, что продовольственный кризис возник из-за действий США и ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал действия РФ "циничной политикой умышленного использования пищевых продуктов в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности".