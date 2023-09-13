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РФ обіцяє окупантам безплатну землю: де "нарізають" ділянки

13 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ обіцяє окупантам безплатну землю: де "нарізають" ділянки
Окупанти "нарізають" ділянки в тимчасово окупованому Криму. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ готує для військових, які повернулися з війни проти України земельні ділянки. У тимчасово окупованому Криму вже "нарізали" понад 4 тисячі земельних ділянок.

Про це повідомляє російське видання Верстка.

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У вижанні зазначається, що безплатну землю окупантам планують видавати в 49 регіонах РФ. Почали з тимчасово окупованого Криму: там заготовили вже 4 228 ділянок. І вже 743 людини отримали сертифікати та документи на землю.

Зокрема, ділянки "нарізали" в:

  • Сакському,
  • Чорноморському,
  • Роздольненському,
  • Ленінському районах.

Зауважимо, виділяють від 4 до 20 соток під будівництво будинку, ведення особистого підсобного господарства або садівництво. 

Окупанти роздають землі
Росія обіцяє окупантам безоплатну землю. Фото: Верстка

При цьому, за інформацією видання, частина ділянок розташована в районах, де не проведені комунікації — там немає ні водогону, ні каналізації, ні доріг.

Нагадаємо, в Одеській області одразу два райони залишаються забрудненими вогненебезпечними предметами. Це пов'язано з ракетними та дроновими атаками Російської Федерації на південний регіон.

Всього в Україні близько 20% земельного фонду постраждало внаслідок ворожої агресії. В Одеській області наразі проводиться оцінка, і наприкінці вересня можна буде точно сказати їхню кількість.

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