РФ обещает оккупантам бесплатную землю: где "нарезают" участки

Оккупанты "нарезают" участки во временно оккупированном Крыму. Фото иллюстративное: Google

РФ готовит для военных, которые вернулись с войны против Украины земельные участки. Во временно оккупированном Крыму уже "нарезали" более 4 тысяч земельных участков.

Об этом сообщает российское издание Верстка.

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В издании отмечается, что бесплатную землю оккупантам планируют выдавать в 49 регионах РФ. Начали с временно оккупированного Крыма: там заготовили уже 4228 участков. И уже 743 человека получили сертификаты и документы на землю.

В частности, участки "нарезали" в:

Сакском,

Черноморском,

Роздольненском,

Ленинском районах.

Отметим, выделяют от 4 до 20 соток под строительство дома, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство.

Россия обещает оккупантам безвозмездную землю. Фото: Верстка

При этом, по информации издания, часть участков расположена в районах, где не проведены коммуникации — там нет ни водопровода, ни канализации, ни дорог.

Напомним, в Одесской области сразу два района остаются загрязненными огнеопасными предметами. Это связано с ракетными и дроновыми атаками русской Федерации на южный регион.

Всего в Украине около 20% земельного фонда пострадало в результате враждебной агрессии. В Одесской области проводится оценка, и в конце сентября можно будет точно сказать их количество.