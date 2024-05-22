РФ обстріляла енергетичні об'єкти в Шостці та Конотопі — Сумська ОВА

Енергетики лагодять пошкоджені електромережі. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Скриншот повідомлення Сумської обласної військової адміністрації

Що відомо про обстріл Сумщини вночі 22 травня

За даними ОВА, ворог під час обстрілу застосував ударні БпЛА типу "Шахед". Є влучення. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Через ворожий удар було припинено електропостачання. Наразі працюють над його відновленням.

Громадян закликають зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 травня в багатьох областях України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА. Зокрема, військові попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Сумської області.

Також ми повідомляли про те, що вночі 21 травня росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову. Унаслідок цього обстрілу спалахнула пожежа в житлових будинках та постраждали п'ятеро людей у Немишлянському районі. Також є руйнування в Салтівському та Шевченківському районах.