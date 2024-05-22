РФ обстреляла энергетические объекты в Шостке и Конотопе — Сумская ОВА

Энергетики чинят поврежденные электросети. Фото иллюстративное: РБК-Україна

В ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Скриншот сообщения Сумской областной военной администрации

Что известно об обстреле Сумской области ночью 22 мая

По данным ОВА, враг при обстреле применил ударные БпЛА типа "Шахед". Есть попадания. На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Из-за вражеского удара было прекращено электроснабжение. Сейчас работают над его восстановлением.

Граждане призывают сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, поздно вечером 21 мая во многих областях Украины раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ударных БпЛА. В частности, военные предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Сумской области.

Также мы сообщали о том, что ночью 21 мая россияне нанесли удар беспилотниками по Харькову. В результате этого обстрела вспыхнул пожар в жилых домах и пострадали пять человек в Немышлянском районе. Также есть разрушение в Салтовском и Шевченковском районах.