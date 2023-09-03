Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ обстріляла Сумську область, є загиблий arrow

РФ обстріляла Сумську область, є загиблий

3 вересня 2023 09:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ обстріляла Сумську область, є загиблий
Наслідки обстрілу Сумкою області. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські сили 19 разів провели обстріл восьми громад у Сумській області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Деталі обстрілу Сумської області

У повідомленні йдеться, що Середина-Буда зазнала обстрілу з мінометів, внаслідок чого двоє місцевих жителів отримали поранення.

Також було зафіксовано артилерійський обстріл, під час якого четверо людей було поранено, і один представник правоохоронних органів загинув. Два житлові будинки та особистий автомобіль постраждали.

До того ж у Середині-Буді було здійснено обстріл з використанням БпЛА, що призвело до пошкодження приміщення колишньої комунальної служби.

У повідомленні також йдеться про те, що в інших громадах, включаючи Зноб-Новгородську, Есманську та інших, відмічено 105 вибухів.

скріншот
Повідомлення військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 3 вересня російські окупанти знову намагалися обстріляти Одеську область. При цьому метою противника в черговий раз стала портова інфраструктура регіону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз