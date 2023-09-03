РФ обстріляла Сумську область, є загиблий

Наслідки обстрілу Сумкою області. Фото: google

Російські сили 19 разів провели обстріл восьми громад у Сумській області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

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У повідомленні йдеться, що Середина-Буда зазнала обстрілу з мінометів, внаслідок чого двоє місцевих жителів отримали поранення.

Також було зафіксовано артилерійський обстріл, під час якого четверо людей було поранено, і один представник правоохоронних органів загинув. Два житлові будинки та особистий автомобіль постраждали.

До того ж у Середині-Буді було здійснено обстріл з використанням БпЛА, що призвело до пошкодження приміщення колишньої комунальної служби.

У повідомленні також йдеться про те, що в інших громадах, включаючи Зноб-Новгородську, Есманську та інших, відмічено 105 вибухів.

Повідомлення військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 3 вересня російські окупанти знову намагалися обстріляти Одеську область. При цьому метою противника в черговий раз стала портова інфраструктура регіону.