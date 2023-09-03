РФ обстреляла Сумскую область, есть погибший

Последствия обстрела Сумкой области. Фото: google

Российские силы 19 раз провели обстрелы восьми громад в Сумской области. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщает областная военная администрации.

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В сообщении говорится, что Середина-Буда подверглась обстрелу из минометов, в результате чего двое местных жителей получили ранения.

Также был зафиксирован артиллерийский обстрел, в ходе которого четверо людей были ранены, и один представитель правоохранительных органов погиб. Два жилых дома и личный автомобиль пострадали.

К тому же, в Середина-Буда был произведен обстрел с использованием БпЛА, что привело к повреждению помещения бывшей коммунальной службы.

В сообщении также говорится, что в других громадах, включая Зноб-Новгородскую, Эсманскую и других, отмечено 105 взрывов.

Сообщение военной администрации. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 3 сентября, российские оккупанты вновь пытались обстрелять Одесскую область. При этом, целью противника в очередной раз стала портовая инфраструктура региона.