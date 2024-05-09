РФ планує покривати втрати військової техніки запасами СРСР — в ISW назвали причину

Російський танк. Фото: росЗМІ

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія покладає великі сподівання на запаси військової техніки часів СРСР, якими намагатиметься перекрити власні втрати. Цей крок певним чином дозволить Кремлю не переводити економіку на воєнні рейки.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Запаси військової техніки РФ

Зазначається, що Росія не здатна повною мірою налагодити власний оборонний комплекс для поповнення запасів техніки радянських часів упродовж багатьох років.

До того ж, опираючись на дані британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (МІСД), можна зробити висновок, що нинішні втрати техніки РФ становлять понад 3 тисячі бронемашин на рік. Ці втрати, пояснюють, країна здатна покривати щонайменше протягом двох-трьох років переважно завдяки запасам одиниць з СРСР.

У приклад наводять, що у 2023 році РФ втратила понад 3000 бойових броньованих машин та близько 8000 бойових броньованих машин з лютого 2022 року. Ймовірно, Кремлю вдалося відновити лише 1180 основних бойових танків та приблизно 2470 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, які зняли зі зберігання у 2023-му.

Це, на думку аналітиків, дозволить РФ не переводити свою економіку на військові рейки.

"Росія, ймовірно, буде намагатися адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами у довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на воєнні рейки — кроку, якого Владімір Путін дотепер намагався уникати", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Росія, починаючи з 2022 року, в обхід санкцій закупила за кордоном обладнання та різноманітні комплектуючі для своїх військових літаків на суму понад 500 млн доларів. Для своєї авіатехніки окупанти купляли деталі у різних світових країнах.

Додамо, компанія Нью-Йорка незаконно постачала електронні компоненти для виробництва зброї російській фірмі, яка перебуває під санкціями Сполучених штатів. Сума переданого обладнання становила понад 250 000 доларів.