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РФ планирует покрывать потери военной техники запасами СССР — в ISW назвали причину

9 мая 2024 07:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ планирует покрывать потери военной техники запасами СССР — в ISW назвали причину
Российский танк. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия возлагает большие надежды на запасы военной техники времен СССР, которыми попытается перекрыть собственные потери. Этот шаг позволит Кремлю не переводить экономику на военные рельсы.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Отмечается, что Россия не способна в полной мере наладить свой оборонный комплекс для пополнения запасов техники советских времен на протяжении многих лет.

К тому же, опираясь на данные британского Международного института стратегических исследований (МИСИ), можно сделать вывод, что нынешние потери техники РФ составляют более 3 тысяч бронемашин в год. Эти потери, объясняют, страна способна покрывать как минимум в течение двух-трех лет преимущественно благодаря запасам единиц из СССР.

В пример указывают, что в 2023 году РФ потеряла более 3000 боевых бронированных машин и около 8000 боевых бронированных машин с февраля 2022 года. Вероятно, Кремлю удалось восстановить лишь 1180 основных боевых танков и около 2470 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, которые сняли с хранения в 2023-м.

Это, по мнению аналитиков, позволит РФ не переводить свою экономику на военные рельсы.

"Россия, вероятно, будет пытаться адекватно снабжать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы — шага, которого Владимир Путин до сих пор пытался избегать", — говорится в материале.

Напомним, Россия, начиная с 2022 года, в обход санкций закупила за границей оборудование и разнообразные комплектующие для своих военных самолетов на сумму более 500 млн. долларов. Для своей авиатехники оккупанты покупали детали в разных мировых странах.

Добавим, компания Нью-Йорка незаконно снабжала электронные компоненты для производства оружия российской фирме, находящейся под санкциями Соединенных штатов. Сумма переданного оборудования составила более 250 000 долларов.

война
россияне
военная техника
оккупанты
война в Украине
Россия

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