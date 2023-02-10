В ISW розповіли, чи готова оборонна-промислова база рф до затяжної війни в Україні

Кремлівський диктатор володимир путін

Вище керівництво рф дало вказівку підготувати оборонно-промислову базу до затяжної війни в Україні. Однак кремль уникає ширшої економічної мобілізації, що несумісно з масштабами втрат.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

Деталі

Як зазначають аналітики ISW, кремль продовжує здійснювати заходи з поступової підготовки оборонно-промислової бази росії до затяжної війни проти України, уникаючи при цьому ширшої економічної мобілізації. Втім, усі ці спроби несумісні з масштабами втрат російської військової техніки.

Повідомляється, що 9 лютого президент росії володимир путін скликав нараду з Агентством стратегічних ініціатив і доручив підтримати суб'єкти федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних систем. Раніше ж заступник голови ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявляв, що російські військові виробники мають намір розширити постачання розвідувальних і ударних безпілотників для підтримки операцій проти України.

Окрім того, Медведєв відвідав танкобудівний завод в Омській області 9 лютого і заявив, що росії необхідно збільшити виробництво різних видів озброєнь, включаючи сучасні танки.

"Ймовірно, Медведєв сформулював свої заклики до збільшення виробництва як відповідь на військову допомогу Заходу, щоб приховати той факт, що значні втрати військової техніки викликають потребу в збільшенні виробництва", — йдеться у звіті.

Водночас аналітики додають, що зусилля кремля поступово підготувати оборонно-промислову базу росії до тривалої війни, уникаючи ширшої мобілізації російської економіки, продовжують "бути несумісними з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки".

Нагадаємо, раніше японська розвідка повідомляла, що на війні в Україні загинуло понад 20 генералів армії рф. Така "військова неадекватність" та прорахунки росії у війні проти України викликають занепокоєння союзників росії, зокрема, Китай та Індію.