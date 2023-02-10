В ISW рассказали, готова ли оборонно-промышленная база рф к затяжной войне в Украине

Кремлевский диктатор владимир путин

Высшее руководство россии дало указание подготовить оборонно-промышленную базу к затяжной войне в Украине. Однако кремль избегает более широкой экономической мобилизации, что несовместимо с масштабами потерь.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

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Как отмечают аналитики ISW, кремль продолжает осуществлять мероприятия по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы россии к затяжной войне против Украины, избегая при этом более широкой экономической мобилизации. Однако все эти попытки несовместимы с масштабами потерь российской военной техники.

Сообщается, что 9 февраля президент россии владимир путин созвал совещание с Агентством стратегических инициатив и поручил поддержать субъекты федерации в развитии производства беспилотных авиационных систем. Ранее заместитель председателя совета безопасности рф Дмитрий Медведев заявлял, что российские военные производители намерены расширить поставки разведывательных и ударных беспилотников для поддержки операций против Украины.

Кроме того, Медведев посетил танкостроительный завод в Омской области 9 февраля и заявил, что россиянам необходимо увеличить производство различных видов вооружений, включая современные танки.

"Вероятно, Медведев сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на военную помощь Западу, чтобы скрыть тот факт, что значительные потери военной техники вызывают потребность в увеличении производства", — говорится в отчете.

В то же время аналитики добавляют, что усилия кремля постепенно подготовить оборонно-промышленную базу россии к длительной войне, избегая более широкой мобилизации российской экономики, продолжают "быть несовместимыми с масштабами войны, которую ведут российские военные в Украине, и масштабами потерь российской военной техники".

Напомним, ранее японская разведка сообщала, что на войне в Украине погибли более 20 генералов армии рф. Такая "военная неадекватность" и просчеты россии в войне против Украины вызывают озабоченность союзников россии, в частности, Китай и Индию.