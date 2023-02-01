Кремль поширює фейкові документи про причини авіакатастрофи у Броварах, — ЗСУ

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах
У соціальних мережах та російських пропагандистських каналах почали розповсюджувати фейковий "документ" щодо причин авіакатастрофи у Броварах. РФ просуває наратив, ніби літак збили українські бійці.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
-
Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин
-
Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна
-
Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу
-
В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського
-
Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро
-
Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів
-
Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо
-
ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю
-
Переможці державних закупівель не сплатили $400 млн податку, — БЕБ
-
"Зараз небезпечно": Лапутіна розповіла, коли запрацюють онлайн-сервіси для ветеранів у "Дії"
Деталі
Так, у фейковому "документі" зазначається, що гелікоптер з вищим керівництвом МВС у Броварах нібито знищили з ПЗРК "Ігла".
"Працює російське ІПСО! У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з'явився та поширюється фейковий документ про причини катастрофи вертольота Super Puma у Броварах! Навіть ініціали командувача ПВК "Центр" не змогли перекласти", — попередили у Повітряних силах.
Як відомо, 18 січня у Броварах поряд із дитячим садочком та житловим будинком упав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Серед загиблих — керівництво міністерства внутрішніх справ — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
За інформацією Офісу президента, тоді посадовці летіли в одну з прифронтових точок в Україні. Наразі Служба безпеки України розглядає три версії катастрофи.
До слова, сьогодні, 1 лютого слідчі ДБР провели обшуки у колишнього очільника МВС Арсена Авакова у справі щодо авіатрощі у Броварах. Зокрема, правоохоронці намагалися вияснити деталі закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, яка мала місце шість років тому.
Обшук, за словами Авакова, проводили коректно, хоч і безглуздо. На думку ексміністра, просто "безглуздо відпрацювали версію".