Кремль поширює фейкові документи про причини авіакатастрофи у Броварах, — ЗСУ

Кремль намагається звинуватити ЗСУ в авіатрощі

У соціальних мережах та російських пропагандистських каналах почали розповсюджувати фейковий "документ" щодо причин авіакатастрофи у Броварах. РФ просуває наратив, ніби літак збили українські бійці.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Так, у фейковому "документі" зазначається, що гелікоптер з вищим керівництвом МВС у Броварах нібито знищили з ПЗРК "Ігла".

"Працює російське ІПСО! У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з'явився та поширюється фейковий документ про причини катастрофи вертольота Super Puma у Броварах! Навіть ініціали командувача ПВК "Центр" не змогли перекласти", — попередили у Повітряних силах.

Як відомо, 18 січня у Броварах поряд із дитячим садочком та житловим будинком упав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Серед загиблих — керівництво міністерства внутрішніх справ — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

За інформацією Офісу президента, тоді посадовці летіли в одну з прифронтових точок в Україні. Наразі Служба безпеки України розглядає три версії катастрофи.

До слова, сьогодні, 1 лютого слідчі ДБР провели обшуки у колишнього очільника МВС Арсена Авакова у справі щодо авіатрощі у Броварах. Зокрема, правоохоронці намагалися вияснити деталі закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, яка мала місце шість років тому.

Обшук, за словами Авакова, проводили коректно, хоч і безглуздо. На думку ексміністра, просто "безглуздо відпрацювали версію".