Кремль распространяет фейковые документы о причинах авиакатастрофы в Броварах, — ВСУ

Кремль пытается обвинить ВСУ в авиакатастрофе

В социальных сетях и российских пропагандистских каналах начали распространять фейковый "документ" о причинах авиакатастрофы в Броварах. РФ продвигает нарратив, будто самолет сбили украинские бойцы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Так, в фейковом "документе" отмечается, что вертолет с высшим руководством МВД в Броварах якобы уничтожили из ПЗРК "Игла".

"Работает российское ИПСО! В соцсетях и на пропагандистских каналах кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причинах крушения вертолета Super Puma в Броварах! Даже инициалы командующего ПВК "Центр" не смогли перевести", — предупредили в Воздушных силах.

Как известно, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Среди погибших — руководство министерства внутренних дел — министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

По информации Офиса президента, тогда чиновники летели в одну из прифронтовых точек в Украине. Сейчас же Служба безопасности Украины рассматривает три версии катастрофы.

К слову, сегодня, 1 февраля, следователи ДБР провели обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова по делу об авиакатастрофе в Броварах. В частности, правоохранители пытались выяснить детали закупки французских вертолетов Airbus, которая имела место шесть лет назад.

Обыск, по словам Авакова, проводили корректно, хоть и бессмысленно. По мнению экс-министра, просто "глупо отработали версию".