РФ робить вкиди для маніпуляції родичами захисників Азовсталі

РФ поширює "вкиди" для маніпуляції родичами "Азовсталі"
У Координаційному штабі відбулася зустріч із сім'ями військовослужбовців, які об'єдналися в Асоціацію захисників Азовсталі , під час якої обговорили проведення рідними мітингів на підтримку полонених. При цьому Росія поширює "вкиди" для маніпуляції родичів.
Про це повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.
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Полонені "Азовсталі"
"Обговорили проведення рідними мітингів на підтримку полонених. Представник Штаба зазначив, що організація подібних акцій не має жодного позитивного впливу на домовленості щодо обмінів", — йдеться у повідомленні.
Представник штабу уточнив, що з метою розхитати ситуацію всередині України з Нового року ворог розпочав масові інформаційні "вкидання" для маніпуляції близьких захисників, які перебувають у неволі.
"Після переговорів українського та російського омбудсменів у Туреччині Москалькова повернулася до рф з конкретними пропозиціями. Наприклад, щодо обміну пораненими. А тепер звинувачує Україну в затримці процесу, відверто маніпулюючи. Мовляв, тих, хто повернувся у нас, кидають за ґрати або одразу відправляють на передову. і щодо затримки обмінів. Ми надали список майже 800 поранених", — уточнив він.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру депутата Держдуми рф. Відомо, що він допомагав у захопленні Маріуполя та командував кадировцями під час штурму "Азовсталі".