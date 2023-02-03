РФ делает вкиды для манипуляции родственниками защитников Азовстали

Защитники "Азовстали"

В Координационном штабе состоялась встреча с семьями военнослужащих, которые объединились в Ассоциацию защитников Азовстали, во время которой обсудили проведение родными митингов в поддержку пленных. При этом рф распространяет "вкиды" для манипуляции родственников.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Пленные "Азовстали"

"Обсудили проведение родными митингов в поддержку пленных. Представитель Штаба отметил, что организация подобных акций не имеет никакого положительного влияния на договоренности по обменам", — говорится в сообщении.

Представитель штаба уточнил, что с целью расшатать ситуацию внутри Украины с Нового года враг начал массовые информационные "вбросы" для манипуляции близких находящихся в неволе защитников.

"После переговоров украинского и российского омбудсменов в Турции Москалькова вернулась в Россию с конкретными предложениями. Например, по обмену ранеными. А теперь обвиняет Украину в задержке процесса, откровенно манипулируя. Мол, вернувшихся у нас бросают за решетку или сразу отправляют на передовую. Так же и по поводу задержки обменов. Мы предоставили список почти 800 раненых", — уточнил он.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату госдумы россии. Известно, что он помогал в захвате Мариуполя и командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали".