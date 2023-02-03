РФ делает вкиды для манипуляции родственниками защитников Азовстали

РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”
В Координационном штабе состоялась встреча с семьями военнослужащих, которые объединились в Ассоциацию защитников Азовстали, во время которой обсудили проведение родными митингов в поддержку пленных. При этом рф распространяет "вкиды" для манипуляции родственников.
Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.
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Пленные "Азовстали"
"Обсудили проведение родными митингов в поддержку пленных. Представитель Штаба отметил, что организация подобных акций не имеет никакого положительного влияния на договоренности по обменам", — говорится в сообщении.
Представитель штаба уточнил, что с целью расшатать ситуацию внутри Украины с Нового года враг начал массовые информационные "вбросы" для манипуляции близких находящихся в неволе защитников.
"После переговоров украинского и российского омбудсменов в Турции Москалькова вернулась в Россию с конкретными предложениями. Например, по обмену ранеными. А теперь обвиняет Украину в задержке процесса, откровенно манипулируя. Мол, вернувшихся у нас бросают за решетку или сразу отправляют на передовую. Так же и по поводу задержки обменов. Мы предоставили список почти 800 раненых", — уточнил он.
Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату госдумы россии. Известно, что он помогал в захвате Мариуполя и командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали".