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РФ послала сигнал Туреччині, коли атакувала "Мотор Січ", — ЗМІ

12 серпня 2023 20:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ послала сигнал Туреччині, коли атакувала "Мотор Січ", — ЗМІ
Підприємство "Мотор Січ". Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія надіслала чіткий сигнал Туреччині, коли атакувала українське підприємство "Мотор Січ". Воно виробляє двигуни для турецьких літаків.

Про це повідомляє Defense News.

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Російський сигнал Туреччині

Приватне підприємство Туреччини "Байкар" виготовляє безпілотники "Акінчі" і "Кизильма". Для них українське підприємство "Мотор Січ" постачає двигуни.

Аналітик із питань безпеки та оборони, який працює в Тбілісі, Євген Коган заявив, що російський диктатор Володимир Путін говорить президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану: 

"Попри наші дружні стосунки і повагу один до одного, витівка вашого зятя в Україні дорого йому обійдеться".

Мається на увазі те, що глава компанії "Байкар" Сельчук Байрактар одружений на одній із дочок Ердогана.

"Будь-який військовий об'єкт в Україні, місцевий або іноземний, є законною ціллю, і Росія не збирається стримувати Україну у знищенні таких об'єктів", — додав Коган.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Схеми" виявили, що українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками вело торгівлю з іранськими компаніями, проти яких були введені санкції Заходу та США, а пізніше й РНБО. Документальні докази такої співпраці правоохоронці виявили в робочому кабінеті багаторічного президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва. 

Також ми писали, що проросійському бізнесмену із Запоріжжя В’ячеславу Богуслаєву оголосили ще одну підозру. Слідство виявило, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України під час повномасштабної війни.

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