РФ послала сигнал Турции, когда атаковала "Мотор Сич", — СМИ

Предприятие "Мотор Сич". Фото: google.com

Россия направила четкий сигнал Турции, когда атаковала украинское предприятие "Мотор Сич". Оно производит двигатели для турецких самолетов.

Об этом сообщает Defense News.

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Частное предприятие Турции "Байкар" производит беспилотники "Акинчи" и "Кизильма". Для них украинское предприятие "Мотор Сич" поставляет двигатели.

Аналитик по вопросам безопасности и обороны, работающий в Тбилиси, Евгений Коган заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:

"Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, выходка вашего зятя в Украине дорого ему обойдется".

Имеется в виду то, что глава компании "Байкар" Сельчук Байрактар женат на одной из дочерей Эрдогана.

"Любой военный объект в Украине, местный или иностранный, является законной целью, и Россия не собирается сдерживать Украину в уничтожении таких объектов", — добавил Коган.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами вело торговлю с иранскими компаниями, против которых были введены санкции Запада и США, а позже и СНБО. Документальные доказательства такого сотрудничества правоохранители обнаружили в рабочем кабинете многолетнего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Также мы писали, что пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.