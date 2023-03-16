РФ розповсюджує фейк, що українські військові ріжуть свинину на Корані

Росіяни не втомлюються створювати та поширювати фейки про українських військових

Росіяни знову поширюють чергові фейки про українських військових. Окупанти поширюють мережею відео, де ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Twitter.

Фейки росіян

"Фейкове відеосповіщення! У росії зняли ролик, де невідомі, видаючись за українських військових, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки. Розмовляють ламаною українською та користуються російським армійським ножем. Росію необхідно засудити за образу ісламу з метою дискредитації України", — розповів Ніколенко.

Fake video alert! Russia staged a clip with unknown people claiming to be Ukrainian soldiers cutting pork on a Quran and burning its pages. They speak broken Ukrainian and use a Russian army knife. Russia must be condemned for insulting Islam in an attempt to discredit Ukraine. pic.twitter.com/aVHERA3D1C — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 16, 2023

Нагадаємо, нещодавно російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.

Також раніше Скабєєва переконувала росіян, що окупанти знищили українську армію ще у квітні, а після того з російськими загарбниками воюють уже війська НАТО.