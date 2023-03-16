Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ розповсюджує фейк, що українські військові ріжуть свинину на Корані arrow

РФ розповсюджує фейк, що українські військові ріжуть свинину на Корані

16 березня 2023 16:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни не втомлюються створювати та поширювати фейки про українських військових
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни знову поширюють чергові фейки про українських військових. Окупанти поширюють мережею відео, де ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Twitter.

Читайте також:

Фейки росіян

"Фейкове відеосповіщення! У росії зняли ролик, де невідомі, видаючись за українських військових, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки. Розмовляють ламаною українською та користуються російським армійським ножем. Росію необхідно засудити за образу ісламу з метою дискредитації України", — розповів Ніколенко. 

Нагадаємо, нещодавно російська телепропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що в Україні нібито готують виростити у лабораторіях "укрів із підвищеним рівнем русофобії". Такий висновок вона зробила з інформації про заморожування сперми військовослужбовців ЗСУ.

Також раніше Скабєєва переконувала росіян, що окупанти знищили українську армію ще у квітні, а після того з російськими загарбниками воюють уже війська НАТО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:00 На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

17:54 Депутати Молдови проголосували за відміну молдавської мови: що це означає

Новина з фото

17:50 У Греції тисячі людей вийшли на протест: яка причина

17:46 Уряд Франції може ухвалити пенсійну реформу від Макрона в обхід парламенту

17:25 Данілов прокоментував річницю "кримського референдуму"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:22 Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що у списку

17:20 За рік на Одещині три тисячі мешканців отримали направлення на забезпечення протезом

17:06Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" ще на рік

17:05 В білому списку Всесвіту: які чотири знаки зодіаку здійснять заповітні мрії до кінця березня

Новина з фото

17:03 СБУ нейтралізувала ще три схеми ухилення від призову, серед затриманих — чиновник Міноборони

Новина з відео

16:50 Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, який переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки артилерією, порожні вулиці та відсутність комунальних благ — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Актуальне по темі

None 16 Березень 17:32

На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

None 16 Березень 17:51

Депутати Молдови проголосували за відміну молдавської мови: що це означає

None 16 Березень 17:57

У Греції тисячі людей вийшли на протест: яка причина

None 16 Березень 17:56

Уряд Франції може ухвалити пенсійну реформу від Макрона в обхід парламенту

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB