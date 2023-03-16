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РФ распространяет фейк, что украинские военные режут свинину на Коране

16 марта 2023 16:46
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Россияне не устают создавать и распространять фейки об украинских военных
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне снова распространяют очередные фейки об украинских военных. Оккупанты распространяют сетью видео, где режут свинину на Коране и сжигают его страницы.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter.

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"Фейковое видеосообщение! В россии сняли ролик, где неизвестные, выдаваясь за украинских военных, режут свинину на Коране и сжигают его страницы. Разговаривают на ломаном украинском и пользуются российским армейским ножом. Россию необходимо осудить за оскорбление ислама с целью дискредитации Украины", — рассказал Николенко.

Напомним, недавно российская телепропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "укровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.

Также ранее Скабеева убеждала россиян, что оккупанты уничтожили украинскую армию еще в апреле, а после этого с российскими захватчиками воюют уже войска НАТО.

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