РФ распространяет фейк, что украинские военные режут свинину на Коране
Россияне снова распространяют очередные фейки об украинских военных. Оккупанты распространяют сетью видео, где режут свинину на Коране и сжигают его страницы.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter.
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Фейки россиян
"Фейковое видеосообщение! В россии сняли ролик, где неизвестные, выдаваясь за украинских военных, режут свинину на Коране и сжигают его страницы. Разговаривают на ломаном украинском и пользуются российским армейским ножом. Россию необходимо осудить за оскорбление ислама с целью дискредитации Украины", — рассказал Николенко.
Fake video alert! Россия снимается с клипом с незамеченными людьми, каждую минуту, чтобы украинские борцы бросили дождь на Quran и варить его страницы. Они говорят, что русский язык и использовать русскую армию knihe. Россия должна быть сконфужена для интеллекта islam в аттемпировании в credit Ukraine. pic.twitter.com/aVHERA3D1C— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 16 марта 2023
Напомним, недавно российская телепропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "укровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.
Также ранее Скабеева убеждала россиян, что оккупанты уничтожили украинскую армию еще в апреле, а после этого с российскими захватчиками воюют уже войска НАТО.