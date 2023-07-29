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РФ розширює мережу інформаторів у Херсонській області, — ЦНС

29 липня 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ розширює мережу інформаторів у Херсонській області, — ЦНС
Російський окупант. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська розширюють мережу інформаторів в окупованій частині Херсонської області. Окупанти шукають місцевих жителів, які готові підтримати РФ у пошуках громадян із проукраїнською позицією.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що російські солдати також шукають тих, хто явно висловлює свою підтримку Україні та допомагає українським військовим.

Особлива увага приділяється системі збору відомостей через різні "повідомлення" та "повідомлення про підозрілу активність або висловлювання". Ці дані обробляються російськими службами безпеки й далі використовуються для посилення контролю на території.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура підозрює колишнього поліцейського у держзраді з перших днів війни. З початку окупації правоохоронець співпрацював із російськими окупантами.

Також ми повідомляли, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексглаву поліції Вінницької області. Вони разом працювали у ФСБ РФ.

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