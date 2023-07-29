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РФ расширяет сеть информаторов в Херсонской области, — ЦНС

29 июля 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ расширяет сеть информаторов в Херсонской области, — ЦНС
Российский оккупант. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска расширяют сеть информаторов в оккупированной части Херсонской области. Оккупанты ищут местных жителей, которые готовы поддержать РФ в поисках граждан с проукраинской позицией.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В сообщении говорится, что российские солдаты также ищут тех, кто явно выражает свою поддержку Украине и помогает украинским военным.

Особое внимание уделяется системе сбора сведений через различные "сообщения" и "уведомления о подозрительной активности или высказываниях". Эти данные обрабатываются российскими службами безопасности и далее используются для ужесточения контроля на территории.

 Напомним, что Херсонская областная прокуратура подозревает бывшего полицейского в госизмене с первых дней войны. С начала оккупации правоохранитель сотрудничал с российскими оккупантами.

Также мы сообщали, что в Украине за госизмену будут судить известного пророссийского блогера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

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