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РФ скинула два КАБи на Суми — що відомо

26 квітня 2024 12:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ скинула два КАБи на Суми — що відомо
Наслідки обстрілів Сум. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли Суми КАБами вранці, 26 квітня. Під прицілом був промисловий об'єкт міста.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. 

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Зазначається, що для обстрілу ворог застосував дві керовані авіаційні бомби. 

"26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", — написали в ОВА. 

Там додали, що на місці атаки працюють усі профільні служби, наслідки поки уточнюються.

Обстріл Сум 26 квітня
Скриншот

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини. Внаслідок атаки постраждали діти.

Згодом стало відомо, що під удар потрапив житловий будинок. Кількість постраждалих внаслідок цього влучання зросла до чотирьох осіб.

війна
росіяни
Суми
Сумська область
обстріли
окупанти
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