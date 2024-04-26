РФ сбросила два КАБа на Сумы — что известно
Российские захватчики обстреляли Сумы КАБами утром, 26 апреля. Под прицелом находился промышленный объект города.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Последствия обстрела Сум
Отмечается, что для обстрела враг применил две управляемые авиационные бомбы.
"26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", — написали в ОВА.
Там добавили, что на месте атаки работают все профильные службы, последствия пока уточняются.
Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине. В результате атаки пострадали дети.
Впоследствии стало известно, что под удар попал жилой дом. Число пострадавших в результате этого попадания возросло до четырех человек.
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