РФ сбросила два КАБа на Сумы — что известно

Последствия обстрелов Сум. Фото архивное: ГСЧС

Российские захватчики обстреляли Сумы КАБами утром, 26 апреля. Под прицелом находился промышленный объект города.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отмечается, что для обстрела враг применил две управляемые авиационные бомбы.

"26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", — написали в ОВА.

Там добавили, что на месте атаки работают все профильные службы, последствия пока уточняются.

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Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине. В результате атаки пострадали дети.

Впоследствии стало известно, что под удар попал жилой дом. Число пострадавших в результате этого попадания возросло до четырех человек.