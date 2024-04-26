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РФ сбросила два КАБа на Сумы — что известно

26 апреля 2024 12:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ сбросила два КАБа на Сумы — что известно
Последствия обстрелов Сум. Фото архивное: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли Сумы КАБами утром, 26 апреля. Под прицелом находился промышленный объект города.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отмечается, что для обстрела враг применил две управляемые авиационные бомбы.

"26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", — написали в ОВА.

Там добавили, что на месте атаки работают все профильные службы, последствия пока уточняются.

Обстрел Сум 26 апреля
Скриншот

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине. В результате атаки пострадали дети.

Впоследствии стало известно, что под удар попал жилой дом. Число пострадавших в результате этого попадания возросло до четырех человек.

война
россияне
Сумы
Сумская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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