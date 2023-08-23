РФ спробує взяти реванш за ганебний розгром на Харківщині, — військовий

Воїни ЗСУ і трофейна російська техніка. Фото: Telegram Валерія Залужного

Російське командування починає роздмухувати ідею реваншу за поразку на Харківщині. Їм це необхідно, щоб підняти достатньо низький моральний дух своїх бійців.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Військовий прокоментував слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про прагнення росіян здобути реванш за поразку на Харківщині.

"Ганна Маляр знає, про що говорить. Справа в тому, що росіяни демотивовані і про це вона теж говорила. Щоб мотивувати їх, потрібно було вигадати якусь мету. У Кремлі вирішили зробити щось на зразок того, як це було під час Чеченської війни. Наративи, які проходили у них через ЗМІ протягом багатьох років, а також активно підживлювалися у фільмах про так звану велику вітчизняну війну: "Можемо повторити", — вважає військовий.

Гетьман наголосив, що риторика про повернення нібито "своїх" земель, які були відібрати, викликає підтримку у росіян і спонукає їх до дій, спрямованих на відплату за поразки.

"Частково принаймні на північному напрямку росіяни мотивовані. Вони прагнуть повернути "своє" і помститися за загиблих, невинних, "хлопчиків у трусиках" тощо", — пояснив Гетьман.

Чи буде наступ РФ на Харківщині

РФ зібрала на Харківському напрямку значні сили і ситуація лишається складною. Втім, наразі все свідчить про те, що для них цедопоміжний напрямок.

"Там тяжка ситуація. Чи зможуть вони повернути ці території? Вони прагнуть. Хоча люди, які знаходяться безпосередньо на тій ділянці фронту, розповідають, що порівняно з тим, що було під Бахмутом, не складається враження, що зараз ворог намагається просунутися", — розповів майор.

На його думку, росіяни хочуть змусити ЗСУ направити резерви на Харківський напрямок і таким чином послабити свої сили на інших ділянках фронту.

"Складається враження, що вони просто хочуть нав'язати бій і змусити нас кидати на цей напрямок резервні сили, які ми використовуємо на інших ділянках фронту", — резюпував військовий.

Раніше ми розповідали, російська окупаційна армія отримала нереалістичні строки для підготовки великого наступу на Донбасі. За кілька тижнів в Україні почнеться весна, яка унеможливить маневрену війну.

Нагадуємо, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок нічного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки.